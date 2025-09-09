Olbia 9 settembre 2025 – A ovest l’anticiclone delle Azzorre lascia spazio a un nucleo di aria instabile diretto verso il Mediterraneo. La perturbazione raggiungerà anche la Sardegna, in particolare mercoledì 10 settembre, quando nelle prime ore del mattino una linea temporalesca attraverserà l’Isola portando piogge diffuse e rovesci sparsi.

Si tratta di una perturbazione piuttosto rapida, che non dovrebbe causare grandi accumuli se non in alcune aree circoscritte, anche della Gallura. Passata la linea temporalesca, inizia una fase di risalita della pressione con miglioramento del tempo associato a venti moderati occidentali per le giornate di giovedì 11 e venerdì 12 destinato poi ad attenuarsi.

Nel fine settimana le previsioni indicano un ulteriore aumento della pressione atmosferica e un ritorno alla stabilità. Le piogge, assenti da mesi, in questa fase dell’anno possono presentarsi in forma di rovesci intensi e localizzati per effetto delle alte temperature del mare. Per questo motivo il centro regionale della Protezione civile ha emesso un bollettino di criticità ordinaria (gialla).