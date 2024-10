OLBIA. Un inizio settimana di sole e caldo con temperature del mare intorno ai 25 gradi hanno contribuito ad aumentare il tasso di umidità dell’aria con conseguente incremento della nuvolosità senza grande possibilità di pioggia.

La predominanza del campo di alta pressione viene solo parzialmente indebolito da una zona di bassa pressione e di instabilità in transito sul nord Italia. In Sardegna solo variabilità con sporadiche precipitazioni per la giornata di giovedì 14 settembre e per le prime ore di venerdì 15.

Nel fine settimana un aumento della ventilazione meridionale porterà a un incremento delle temperature e dell’umidità dal mare. Scirocco intorno ai 15 nodi per la giornata di sabato 16, in leggera diminuzione per domenica 17.