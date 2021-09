Nella mappa delle fulminazioni si può vedere come in queste ore la Sardegna sia circondata dai temporali. La bassa pressione, si muove da ovest verso est e, dopo una fase di attenuazione durante il passaggio sulla terraferma, potrebbe avere ancora abbastanza energia, una volta raggiunto il mare a est dell’isola, per dar vita a nuovi fenomeni intensi.

Nelle prime ore della giornata si sono verificati diversi forti temporali in molte zone dell’isola. Fino alle 10:00 del mattino, nella zona di Olbia si sono registrati mediamente oltre 30 mm di accumuli.

Le mappe mostrano che una buona parte dei fenomeni si stanno verificando sul mare ma durante la seconda parte della giornata sono previste ancora precipitazioni sui settori nord orientali.