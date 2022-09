Mentre il motore ciclonico, posizionato a nord-est della penisola iberica, sposta aria calda e polvere desertica verso il Mediterraneo, un fronte freddo in arrivo da ovest sta interessando anche la Sardegna.

Dopo la fase di instabilità e qualche debole pioggia sparsa ci sarà un giorno di intervallo in concomitanza con la formazione di una depressione in approfondimento sul mar ligure.

Venerdì 16. Miglioramento seppur con con variabilità, intensificazione del vento nelle ore serali.

Sabato 17. Il vortice ciclonico raggiungerà la Sardegna portando prevalentemente vento. Maestrale fresco oltre i 20 nodi anche sulla costa nord orientale, raffiche di burrasca nella Gallura settentrionale, calo e rotazione da grecale nelle ore serali.

Domenica 18. Miglioramento del tempo con una leggera risalita del barometro fino a superare i 1010 millibar, poco vento e temperature più basse.

Nella seconda parte della settimana è previsto un ulteriore calo delle temperature grazie a correnti settentrionali fredde, per la prima volta in questo autunno meteorologico una discesa di aria polare arriverà a lambire il Mediterraneo riducendo sensibilmente le temperature in quota come al suolo.