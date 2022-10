Il famigerato anticiclone subtropicale continua a dominare l’area mediterranea. Salvo qualche sporadico arretramento ormai dal mese di maggio questo scudo di aria calda nordafricana detta le condizioni meteorologiche in Sardegna come in gran parte dell’Europa continentale.

Domenica 30 ottobre: Tempo stabile temperature massime sopra i 20 gradi e venti deboli orientali.

Lunedì 31: Possibilità di velature dovute alle deboli correnti meridionali più umide.

Martedì 1 novembre: Il mese inizia senza grandi sussulti, nonostante un indebolimento del campo di alta pressione che potrebbe portare ad un cambiamento del tempo verso la fine della prossima settimana. Ancora stabilità, velature in quota e pochi cambiamenti del tempo anche per la giornata di mercoledì 2.