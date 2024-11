OLBIA. Gli ultimi sviluppi ci mostrano una rotazione antioraria ciclonica intorno alla Sardegna con numerose celle temporalesche che producono i loro effetti principalmente in mare.

Talvolta le coste sono interessate da fenomeni più intensi con piogge e temporali localizzati. Dato che il blocco anticiclonico non permette alla bassa pressione di muoversi liberamente, la situazione si protrarrà per le prossime ore. Per questo motivo il Centro regionale della protezione civile, a seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse, ha pubblicato un allerta per criticità ordinaria gialla per la Sardegna nord orientale settore Gallura, dal pomeriggio di domenica 10 novembre fino alla sera di lunedì 11. Nella zona di Olbia al momento si registrano acculi di circa 20 millimetri. Di seguito l’avviso ⬇️

“Dal pomeriggio di oggi, 10 novembre 2024, e almeno per le successive 24 ore, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni, prevalentemente temporalesche, sparse sul settore nord-orientale, isolate altrove. Sul settore orientale i cumulati potrebbero risultare puntualmente elevati. Sul settore nord-orientale, dalla tarda serata di oggi, saranno inoltre possibili isolati temporali forti. I fenomeni più intensi potrebbero essere accompagnati da grandine e forti raffiche di vento”.