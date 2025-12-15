Olbia 15 dicembre 2025 – Il promontorio di alta a pressione si sposta verso l’Europa orientale aprendo un varco attraverso il quale correnti atlantiche si possono facilmente far strada fino al Mediterraneo. La perturbazione generata da questo scontro tra differenti masse d’aria provocherà al suolo una importante linea perturbata che porterà abbondanti precipitazioni dal nord-ovest della Penisola fino alla Sicilia, interessando anche la Sardegna orientale, seppur marginalmente.

In Gallura, i quantitativi di accumulo previsti nei giorni scorsi sono stati discordanti, segno della incerta traiettoria del fronte. A meno di 12 ore dal picco della perturbazione, sembra che non si superino i 20 millimetri totali, con possibili temporali sparsi. Il Centro regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria gialla anche per il settore nord est “Gallura”.

La tendenza vede un ulteriore avanzamento del fronte instabile Atlantico che porterà una fase di variabilità, con tutta probabilità fino alla prossima settimana. I mesi di ottobre e novembre sono stati abbastanza avari di precipitazioni. Salvo rare eccezioni, infatti, gli invasi artificiali dell’Isola continuano a diminuire, nonostante la stagione autunnale sia normalmente quella in cui si dovrebbe fare scorta per i periodi più siccitosi.