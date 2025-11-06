La linea che divide l’aria fredda polare da quella temperata mediterranea nei periodi di stabilità si presenta lineare, in apparente equilibrio. Talvolta, quando il freddo avanza verso sud, questa linea del fronte, si inizia a increspare formando ondulazioni più marcate che danno origine a cavità sempre più profonda fino a separare una bolla di aria più densa e fredda che si insinua nella zona di aria più mite e stabile.

Questa “goccia fredda” in quota, al suolo contribuisce alla formazione della classica bassa pressione ciclonica, un fronte perturbato caratterizzato da instabilità, quindi portatore di maltempo. In questo fine settimana avremo una successione di perturbazioni che porterà variabilità e precipitazioni, dovute proprio a questo tipo fenomeno meteorologico.

Venerdì 7 novembre sono previste piogge nella notte e prime ore della mattinata durante il passaggio pre frontale della perturbazione in arrivo da ovest, che tra la sera di sabato 8 e principalmente domenica 9 stazionerà nel Tirreno meridionale portando una grande quantità di precipitazioni soprattutto in mare, tra Sardegna e Sicilia. Anche in Gallura si potranno verificare piogge a tratti moderate con accumuli a doppie cifre. Il vortice ciclonico, infatti, con il suo movimento antiorario interesserà in questo fine settimana anche i versanti orientali della Sardegna spostandosi lentamente verso sud nella giornata di lunedì 10.