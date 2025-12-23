Olbia 23 dicembre 2025 – In concomitanza con l’inizio dell’inverno, una estesa discesa di un fronte freddo atlantico sta portando gran parte della Penisola nel bel mezzo di una fase di spiccata variabilità, con nuove precipitazioni almeno fino ai giorni dopo Santo Stefano.

La bassa pressione, associata al cambio di circolazione, inizia a farsi sentire proprio da martedì 23 dicembre con un ulteriore abbassamento delle temperature e aumento della copertura nuvolosa. La traiettoria del vortice ciclonico e il suo lento moto circolare antiorario intorno alla Sardegna rappresentano un vero e proprio motore di ondate perturbate che interesseranno anche la Gallura.

Per mercoledì 24, mentre alcune zone delle Alpi occidentali vengono sommerse da metri di precipitazioni nevose, anche sul Mediterraneo e sul nord della Sardegna il fronte potrebbe far registrare alcuni millimetri di pioggia. Una spiccata variabilità che durerà per diversi giorni. Dopo un intervallo soleggiato, infatti, nelle ore centrali di giovedì 25, un ulteriore peggioramento porterà ancora nuvole e piogge venerdì 26.

Soltanto nel fine settimana la coda perturbata terminerà il suo ciclo, lasciando il campo a una rimonta dell’alta pressione e ritornerà una fase più stabile. Comunque vada, buone feste a tutti.