Una perturbazione atlantica si avvicina alla Sardegna portando la classica successione di eventi: scirocco e pioggia seguiti da vento nordoccidentale. Uno di quei cicloni che in autunno, per traiettoria e carico di umidità, possono potenzialmente creare grosse criticità.

Al momento le acque superficiali del mare non superano i 15 gradi e l’atmosfera ha subito un raffreddamento a causa della tramontana dei giorni scorsi.

Questi fattori diminuiscono l’energia in gioco riducendo la durata dei fenomeni più intensi che comunque si verificheranno interessando la Gallura soprattutto nella giornata di giovedì 21 aprile.

Il vortice ciclonico transiterà sul nord Sardegna per gran parte della giornata concentrandosi sui settori settentrionali. Gli accumuli previsti oscillano dai 10 ai 30 mm nelle 12 ore. Quantità non eccezionali anche se dopo periodi di persistente siccità, possono bastare poche decine di millimetri di pioggia per creare criticità.

Per questi motivi il centro regionale della protezione civile ha emesso il seguente avviso di criticità gialla solo per i settori nord occidentali qui: ►