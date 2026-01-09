Olbia 9 gennaio 2025 – La prima grande avanzata dell’aria fredda polare ha portato temperature invernali e piogge, lasciandosi dietro uno strascico di variabilità e vento. La vorticosa circolazione intorno alla zona di bassa pressione posizionata a est sta generando forti correnti occidentali che interesseranno la Sardegna per alcuni giorni.

Venerdì 9 gennaio. Secondo giorno di forte vento, con raffiche superiori ai 30 nodi, accompagnato da minore nuvolosità e da una lenta risalita della pressione atmosferica.

Sabato 10. Dalla Valle del Rodano ancora maestrale burrascoso, che porterà ad una ulteriore intensificazione del vento, aumentando la variabilità con nuvole di passaggio e qualche lieve pioggia. Raffiche di tempesta nelle Bocche di Bonifacio. Il Centro regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate, e possibili nevicate nei rilievi interni.

Domenica 11. Miglioramento del tempo, barometro in risalita e ritorno alla stabilità. Per alcuni giorni della prossima settimana, infatti, un “rimbalzo” dell’aria mite subtropicale favorirà, almeno per le ore diurne, un temporaneo aumento delle temperature.