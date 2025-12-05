Meteo – Mentre una zona di bassa pressione si sposta verso sud-est e un profondo vortice ciclonico staziona sull’Atlantico settentrionale, tra queste aree di bassa pressione si estende un ampio campo di alta pressione subtropicale che porterà sul Mediterraneo occidentale e anche sulla Sardegna stabilità e bel tempo.

Sabato 6: aumentano le temperature e la pressione atmosferica, con soltanto qualche residua nuvolosità. Vento moderato da ovest che andrà a intensificarsi nella seconda parte della giornata.

Domenica 7: maestrale teso per tutta la giornata, con aumento delle temperature e miglioramento generale.

Lunedì 8: la pressione superiore ai 1020 millibar ci porterà verso una fase di bel tempo, con temperature primaverili che probabilmente si manterranno stabili per gran parte della settimana.