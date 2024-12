METEO. La settimana di sole e tempo stabile giunge al termine. Nel continuo fronteggiarsi, l’aria tiepida subtropicale e il freddo polare, in questo vero inverno, hanno dato vita a repentini cambi di campo. Infatti, in queste ore, l’onda stabile di alta pressione raggiungendo il mare del nord, come nel movimento dei contrappesi, favorisce una discesa di aria fredda continentale da nord-est che interesserà anche la Sardegna per tutta la prossima settimana.

Quando negli strati superiori dell’atmosfera giunge una massa d’aria così fredda, al suolo si determina una forte instabilità con formazione di vortici di bassa pressione e se l’umidità é sufficiente, precipitazioni diffuse.

Domenica 05. Inizia a cambiare il tempo con aumento della nuvolosità e nella notte possibile inizio delle piogge.

Lunedì 06. La depressione sul mare di Sardegna in transito da ovest verso est porterà piogge da deboli a moderate su tutto in nord dell’isola. Temperature in discesa anche qualche grado sotto la media di stagione.

Nei giorni seguenti ancora instabilità temperature invernali e ancora piogge. Solo nella seconda parte della settimana il barometro tornerà a salire riportando il bel tempo.

Per la giornata di domani la Protezione Civile ha emesso il seguente bollettino di allerta neve: