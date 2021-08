La stabilità degli ultimi giorni di agosto sarà momentaneamente interrotta da alcuni giorni di vento. Una discesa di aria fredda con conseguente bassa pressione, pur interessando soprattutto la penisola influenzerà anche il tempo in Sardegna.

Venerdì 27. Ponente in rinforzo nelle ore pomeridiane fino ad oltre 20 nodi.

Sabato 28. Vento in diminuzione e rotazione da nord-ovest, temperature stabili oltre i 30 gradi.

Domenica 29. Calo del vento sotto i 10 nodi con tramontana che abbasserà le temperature di qualche grado anche per i primi giorni della prossima settimana.