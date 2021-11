La bassa pressione che da dieci giorni continua a stazionare sul mediterraneo occidentale, sembra aver trovato finalmente la via per spostarsi a sud-est, come normalmente accade, in pochi giorni, a questo tipo di perturbazioni.

Il blocco del muro anticiclonico durerà ancora qualche giorno. Sebbene il vortice ciclonico si indebolisca perdendo gradualmente energia, avrà ancora abbastanza forza per portare, nelle prossime 72 ore, instabilità e nuove piogge su tutta l’Isola.

Martedì 16 novembre: Il transito della perturbazione interesserà anche la Gallura e il nord Sardegna. Le precipitazioni saranno localizzate con possibilità di temporali sparsi anche sulle coste orientali.

Mercoledì 17: Ancora un giorno di instabilità e possibilità di precipitazioni per lo spostamento della perturbazione sul Tirreno meridionale.

Giovedì 18: Lo strascico di instabilità porterà variabilità con poche precipitazioni e miglioramento graduale delle condizioni meteo.

Soltanto da venerdì 19, e per tutto il fine settimana, avremo un netto miglioramento e un ritorno alla stabilità atmosferica.

Il bollettino del Centro funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato per la Gallura un ulteriore avviso di criticità idrogeologica ordinaria gialla, valido dalle 14:00 di oggi, 15 novembre, e sino alle 23:59 di domani, 16 novembre.