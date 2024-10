Meteo. Soltanto un giorno di pausa dopo la burrasca dei giorni scorsi. Infatti, l’intervallo di calma durerà ancora per poco. Un nuovo cuneo di aria settentrionale é riuscito a insinuarsi nel fronte subtropicale più caldo che era ormai prossimo a stabilizzarsi sul Mediterraneo occidentale.

Questo nuovo scontro tra diverse masse d’aria é la causa del vortice di bassa pressione in formazione sul mar Ligure che sarà all’origine di altre 24 ore di forte vento nordoccidentale.

Per quanto la Gallura orientale sarà più al riparo rispetto alla costa ovest, i venti saranno comunque oltre i 20 nodi con raffiche superiori ai 40 kn.

Più esposto il mare di Sardegna e di Corsica, per questo motivo e visto anche l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, il traghetto della Tirrenia in partenza da Genova per Porto Torres è stato dirottato su Olbia.

Martedì 14. Maestrale in aumento dalla tarda mattinata, temperature in leggera discesa visto anche il cessare delle correnti tiepide meridionali di questo inizio settimana sostituite da aria più fresca di matrice atlantica.

Mercoledì 15. Vento che durante la giornata in rotazione da ponente inizierà a calare portandoci verso un periodo di prolungata stabilità, poco vento e temperature in linea con la nuova stagione primaverile ormai alle porte.