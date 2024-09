OLBIA. La situazione meteorologica vede un aumento della criticità per la Sardegna orientale e settentrionale dovuto al movimento di un vortice depressionario sul Tirreno meridionale dove stazionerà per tutto il fine settimana.

La fase più intensa si verificherà tra sabato 20 e domenica 21 maggio. Le precipitazioni previste per le prossime 48 ore, secondo gli ultimi aggiornamenti potrebbero in alcune zone superare i 50 millimetri giornalieri, con possibili temporali stazionari.

Per questo motivo, il Centro regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per la Gallura con rischio idraulico e idrogeologico ordinario “giallo”. Inoltre è stato diffuso un > avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le perturbazioni frontali associate a veri e propri cicloni extratropicali sono abbastanza comuni alle nostre latitudini. La formazione di queste basse pressioni avviene quando una “goccia” fredda in quota viene occlusa ovvero circondata da masse d’aria più calde.

Quando il minimo di pressione, attorno al quale il vortice compie la sua rotazione, si muove sul mare come in questo caso, avrà maggiore carico di umidità e quindi di energia potenziale. Per questo motivo, quando una perturbazione è costretta a movimenti lenti dovuti, ad esempio, al blocco dei campi di alta pressione, le piogge potranno insistere su alcune zone per diverse ore.

La quantità di precipitazioni dipenderà anche da altri fattori come la conformazione orografica, i moti verticali causati dallo scontro tra le differenti masse d’aria e anche da quanto pulviscolo atmosferico permetterà all’umidità di trasformarsi in gocce di pioggia. Infatti, soltanto intorno ai nuclei di condensazione si potrà aggregare il vapore acqueo che condensandosi dà vita alla goccia d’acqua e quindi alle precipitazioni.

Queste particelle di varia natura possono essere ad esempio semplice pulviscolo, come avviene quando con le correnti meridionali arriva la sabbia desertica, oppure sali marini immessi in atmosfera durante le mareggiate o semplicemente altri tipi di polveri di varia natura presenti in atmosfera. Soltanto la combinazione di tutti questi fattori determina il quantitativo reale di pioggia in una determinata area.

Nonostante la temperatura del mare ancora non abbia ancora raggiunto i 20 gradi, abbiamo visto in questi giorni quanta energia ci possa comunque essere in atmosfera anche in questo periodo dell’anno.