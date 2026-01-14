Olbia 14 gennaio 2026 – Il Mercato Contadino dell’Olbia Community Hub apre il 2026 con un’edizione speciale dedicata alle erbe spontanee. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Slow Food Gallura, è in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio nella sede dell’Olbia Community Hub, in via Perugia 3.

La due giorni rientra in “Erbas, Festival Botanico” e mette al centro biodiversità, saperi della tradizione e lavoro di artigiani e produttori agricoli locali, in un mercato che unisce sostenibilità, cultura del cibo e comunità.

L’apertura è prevista venerdì 16 gennaio dalle 15:00 alle 20:00. Sabato 17 le attività si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00, con il mercato attivo e visitabile in entrambe le giornate.

Il programma del festival prevede un’esposizione di erbe spontanee per tutta la durata dell’evento. Venerdì 16 gennaio dalle 18:00 è in calendario un workshop sulle erbe spontanee curato da Gianfranco Deledda. Sabato 17, dalle 10:30 alle 11:30, è previsto un workshop su olivo e lentisco con Andrea Ghiani. Nella stessa giornata, dalle 11:45, spazio a uno show cooking con erbe selvatiche curato da Erica di Paolo.

Tra i produttori presenti al mercato di gennaio 2026: Agricura (Gonnosfanadiga), Apistela (Olbia), Arkade oli del risveglio (Sassari), Azienda Agricola Sa Ena Manna (Monti), Azienda Agricola Pedra Lada di Fabrizio Sotgia, Daisy soul’s soap (Alghero), Erbe in Sardegna (Tula), Larderia Palitta (Dorgali), Annalisa Manai (Olbia), Karm & Ely (Olbia), Liquorificio Nettare di Sardegna (Olbia), Welcome Farm (Loiri Porto San Paolo).

Informazioni: tel. 3459990314; mail info@olbiacommunityhub.it