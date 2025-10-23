Olbia 23 ottobre 2025 – Sabato 25 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 l’Olbia Community Hub ospita il Mercato Contadino in collaborazione con Slow Food Gallura. Un appuntamento dedicato alle produzioni del territorio, agli acquisti consapevoli e alla socialità.

L’edizione di ottobre propone un’impostazione rinnovata che unisce tradizione e novità. Accanto ai banchi dei produttori saranno presenti artigianato tessile, manufatti in legno e oli essenziali, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un percorso tra cibo, saperi manuali e sostenibilità.

Al mercato di ottobre partecipano: Agricura (Gonnosfanadiga), Apistela (Olbia), Arkade oli del risveglio (Sassari), Az. Agricola Fabrizio Pittau (Sanluri), Az. Agricola Li Nalboni 24-26 (Santa Teresa Gallura), Az. Agricola Sa Ena Manna (Monti), Contorta Cake Lab (Bolotana), Erbe in Sardegna (Tula), La Calèndula (Olbia).

Informazioni: Olbia Community Hub, tel. 345 9990314, e-mail info@olbiacommunityhub.it