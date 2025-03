OLBIA. Sabato 15 marzo, dalle 8:30 alle 13:00, ritorna il mercato contadino dell’Olbia Community Hub in via Perugia 3, nel quartiere Poltu Cuadu. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Slow Food Gallura, promuove l’agroalimentare sardo e un’alimentazione consapevole.

L’evento si inserisce nelle attività per la Giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, con un punto informativo dedicato e un’opera d’arte collaborativa dal titolo “Il peso delle parole”.

Tra i produttori presenti Agricura, Apistela, Azienda Agricola Li Nalboni 24-26, Contorta Cake Lab, Erbe in Sardegna, Larderia Palitta, Le Tre Gocce d’Oro, Li Petri Saldi, Mini Caseificio Limbara e Salumificio Gentilis. Il Mini Caseificio Limbara offrirà una degustazione gratuita di yogurt naturale.

L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare l’Olbia Community Hub al numero 3459990314 o via e-mail a info@olbiacommunityhub.it.