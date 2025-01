La FIDAPA BPW Italy, sezione di Olbia, presenta la conferenza intitolata “Menopausa… Miti da sfatare”, un evento interamente dedicato alla salute e al benessere delle donne. L’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio 2025 alle ore 17:30 nell’Aula Magna del Consorzio Polo Universitario di Olbia, in via Porto Romano 8.

L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere una maggiore consapevolezza su un tema spesso circondato da tabù e pregiudizi: la menopausa. Attraverso un approccio multidisciplinare, verranno forniti strumenti per affrontare questa fase naturale della vita con serenità e consapevolezza, sottolineando l’importanza della prevenzione, di uno stile di vita sano e di una corretta informazione medico-scientifica.

L’evento vedrà la partecipazione della presidente del distretto Sardegna FIDAPA BPW Italy, Gianna Ledda, anestesista, e la presidente della sezione di Olbia, Isabella Simongini, specialista in malattie cardiovascolari, che modererà l’incontro.

Tra gli esperti in programma parteciperanno Nuccia Maria Franca Vargiu, ginecologa e ostetrica e Debora Contu, esperta in scienze dell’alimentazione. Le relatrici offriranno una panoramica dettagliata e pratica sui cambiamenti che caratterizzano la menopausa, affrontando temi legati al benessere psico-fisico e alle strategie per vivere al meglio questa fase della vita.

La serata sarà arricchita da un intervento speciale delle attrici Giusy Deiana e Stefania Saba, della compagnia teatrale Sa Meghina e S’oju. Attraverso un dialogo ironico e leggero, le attrici offriranno spunti di riflessione sul tema dell’invecchiamento, strappando un sorriso e invitando il pubblico a vedere questa fase della vita sotto una luce diversa.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per abbattere barriere culturali, diffondere informazioni corrette e favorire un dialogo aperto su un tema che coinvolge ogni donna. L’ingresso è libero e gratuito.