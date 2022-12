ARZACHENA. “No excuses” di Massimiliano Sechi, mental coach e speaker internazionale, ha inaugurato ieri sera all’auditorium la rassegna “Business Academy, formazione in teatro”, organizzata dall’associazione culturale Deamater in collaborazione con CNA Gallura.

Nel suo discorso di un’ora e mezza, Sechi ha focalizzato l’attenzione sulla propria esperienza personale, condividendo con il pubblico alcuni messaggi che compongono il suo mantra: la vita va goduta in ogni singolo momento e ciascuno deve far emergere la propria unicità per realizzare i propri sogni ed essere felice.

Il mental coach nasce a Sassari con una grave malformazione che impedisce il normale sviluppo degli arti superiori e inferiori, e con la prospettiva di un’esistenza difficile e priva di autonomia. La svolta avviene grazie al computer e alla passione per i videogames.

Ottiene otto titoli negli e-sports e cambia il modo di guardare e affrontare la vita: disabilità non vuol dire non poter fare le cose ma trovare altre soluzioni per farle.

Oggi Massimiliano Sechi, che ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza al merito per “il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità”, è a capo della No Excuses srl e trainer della No Excuses Academy, con le quali svolge progetti di formazione aziendale per guidare imprenditori e professionisti a perseguire i propri risultati di business attraverso percorsi mirati e specifici.

Molti progetti vedono come protagonista la Sardegna. “Sull’Isola abbiamo diverse collaborazioni, è una realtà con grande potenzialità, e noi cerchiamo di renderne consapevoli i nostri interlocutori – dichiara Massimiliano Sechi -. Anche i giovani e gli studenti devono essere aiutati a far emergere la loro unicità, a porsi e raggiungere degli obiettivi. Lavoriamo molto su questo ma anche la scuola dovrebbe prestare più attenzione”.

Gli appuntamenti della Business Academy continuano il 27 gennaio con lo spettacolo di Paolo Cevoli, “Lezioni di marketing in romagnolo”, e venerdì 3 marzo, quando l’ex coach della nazionale di pallavolo Mauro Berruto porterà in scena “Capolavori! Ovvero dell’essere una squadra”, uno storytelling sul mondo dello sport e non solo.

Inizierà invece martedì 3 gennaio la stagione di teatro e danza in auditorium, con sei appuntamenti in programma. “Ripartiamo dopo le restrizioni imposte dal covid-19 con nuove iniziative – afferma Marianna Deiana, direttrice dell’associazione culturale Deamater -. La collaborazione con CNA mira a estendere il nostro pubblico, offrendo eventi che si rivolgono a target differenti. Quella di Arzachena non è una piazza facile per l’offerta culturale. Il nostro impegno ed entusiasmo punta a offrire opportunità virtuose per trascorrere il tempo libero in un periodo in cui tra l’altro il territorio, legato ai ritmi dell’attività turistica, latita nell’offerta di attività”.