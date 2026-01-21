★VIDEO★ Olbia 21 gennaio 2026 – Le frustate della tempesta che ha colpito la Sardegna orientale negli ultimi due giorni si sono concentrate soprattutto sulle spiagge, cancellando temporaneamente gli arenili e spingendo sulle battigie decine di metri di posidonia strappata dai fondali. Un cambiamento netto del paesaggio costiero.

Per ritrovare le trasparenze dell’acqua serviranno sole e vento di ponente. Per ora il mare racconta altro. Come mostrano le immagini girate questa mattina, l’acqua a riva di Pittulongu appare scura e torbida, segno evidente di un equilibrio momentaneamente spezzato.

Anche questo scenario inedito ha richiamato centinaia di olbiesi. Una visita silenziosa e quasi istintiva, più rassicurante che curiosa, davanti a un mare diverso dalle classiche cartoline. La costa cambia volto e impone tempi di attesa che non seguono il calendario.

I colori della primavera si avvicinano ma non sono dietro l’angolo. Nel retro spiaggia, intanto, gli allagamenti restano gli stessi. Intorno alle case il vecchio stagno, di tanto in tanto, si riprende il maltolto, ricordando che la linea tra terra e acqua qui è più labile che altrove e non è mai definitiva. Di seguito il video: