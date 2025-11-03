Olbia 3 novembre 2025 – La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo presenta Mare Nostrum. Il rapporto col mare attraverso i secoli, iniziativa inserita nel Piano di Valorizzazione 2025 del Ministero della Cultura e patrocinata dal comune di Olbia.

L’incontro si terrà sabato 8 novembre, dalle 16:30 alle 18:30, nella sala conferenze del Museo Archeologico di Olbia. L’appuntamento è dedicato al legame profondo che unisce le comunità mediterranee al mare, ripercorso attraverso la storia, la cartografia e le testimonianze materiali del passato.

Durante la conferenza, i funzionari archeologi della sede operativa di Olbia illustreranno temi che spaziano dalla rappresentazione del mondo antico alla difesa costiera della Sardegna in epoca moderna, offrendo un racconto accessibile e divulgativo.

“Il mare è parte integrante della nostra identità e della nostra memoria collettiva – ha dichiarato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. Sostenere iniziative come Mare Nostrum significa valorizzare le radici storiche della nostra città e promuovere una cultura del mare consapevole e condivisa. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di approfondimento e scoperta”.

Programma

16:30 – Saluti istituzionali

16:45 – Francesco M.P. Carrera: “La rappresentazione del Mondo Antico attraverso la cartografia: un viaggio culturale dalla prima colonizzazione greca alla fine del Medioevo”

17:30 – Daniele Carta: “La difesa costiera, statica e mobile, del Regno di Sardegna fra il XVI e il XVIII secolo”