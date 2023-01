GENOVA. Il forte vento che sta frustando il Mediterraneo e in particolare la Liguria impedisce l’uscita dal porto di Genova della nave Sahrden della Tirrena diretta a Olbia. Per il momento la partenza prevista per l’Isola Bianca alle 20:30 è stata spostata alle 24:00 e questo significa che l’arrivo a Olbia non avverrà prima delle 12:00 di domani 17 gennaio, sempre che la partenza non venga ulteriormente differita.