Nella giornata di oggi sono stati oltre 50 gli interventi delle squadre dei Vigili Del Fuoco di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena per danni causati dal maltempo e, in particolare, dal forte vento.

Intorno alle 17:30, a San Pantaleo, un camion in transito ha colpito alcuni pali della linea telefonica caduti in strada a causa delle forti raffiche di vento. Nell’impatto uno dei pali ha colpito un’auto in sosta. Fortunatamente non si segnalano feriti. I Vigili del Fuoco di Arzachena, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e gli automezzi coinvolti. Sul posto anche i Carabinieri.

Le maggiori criticità si sono registrate sul versante occidentale della Sardegna tra Sassari, Alghero e Porto Torres, dove continua l’attività di rimozione di tegole, calcinacci e grondaie pericolanti a causa del vento.

Numerosi anche gli interventi di rimozione di alberi e pali pericolanti, prosciugamenti di scantinati e relativa messa in sicurezza delle aree colpite.