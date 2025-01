METEO. Il nucleo di aria fredda artica arrivato fino al Mediterraneo ha aperto la strada alle correnti settentrionali. I contrasti termici tra le diverse masse d’aria hanno favorito la formazione di un’atipica bassa pressione che interesserà la Sardegna per diversi giorni. La traiettoria dei vortici ciclonici normalmente segue una direzione proveniente da nord-ovest verso sud-est. In questo caso, la “goccia fredda”, isolata dall’onda anticiclonica spintasi molto a nord, rimarrà bloccata e sarà costretta a risalire dal Canale di Sicilia, investendo anche la Sardegna, prevalentemente nei settori meridionali e orientali.

Le precipitazioni saranno a tratti moderate, con possibili rovesci e temporali sparsi. Le ondate di maltempo dureranno fino ai primi giorni della prossima settimana e gli accumuli totali potranno, da un lato, portare ristoro a diverse zone in pesante deficit idrico, ma anche creare criticità idrogeologiche in alcuni settori dove le precipitazioni si protrarranno più a lungo.

Sarà opportuno, da giovedì 16 gennaio, monitorare la situazione e controllare l’evoluzione delle previsioni per tutte le zone orientali, inizialmente più a sud e, successivamente, da venerdì 17, via via fino al nord della Sardegna, almeno fino alle 48 ore successive a domenica 19.

I quantitativi di precipitazioni previste stanno variando continuamente, mantenendosi comunque abbastanza elevati, tali da far alzare il livello di attenzione e valutare i diversi gradi di criticità. Infatti, già da oggi, il centro regionale della protezione civile ha pubblicato per la giornata di venerdì 17 un avviso di criticità moderata (arancione) per i settori centro-orientali e di criticità ordinaria (gialla) per la Sardegna meridionale e settentrionale.