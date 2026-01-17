La nuova discesa di aria fredda atlantica raggiungendo il Nord Africa si sta scontrando con una massa d’aria mite e con maggiore umidità. Il contrasto termico sarà il motore del grande sistema depressionario che nei primi giorni della settimana porterà piogge e forti venti orientali su tutta la Sardegna.

Il vortice, posizionandosi tra Sardegna e Tunisia, continuerà per più giorni a confluire aria umida verso le isole maggiori con notevoli precipitazioni e mareggiate anche a carattere di burrasca forte con intensificazione fino a tempesta soprattutto sulla Sardegna meridionale e orientale.

Per questo motivo il Centro regionale della Protezione Civile ha pubblicato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate dalla mattina di lunedì 19 al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, e un secondo avviso per piogge e temporali dalle 18:00 del 18 gennaio alle 18:00 del 21. È probabile che nelle prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti per eventuali criticità. Di seguito l’avviso della Protezione Civile:



