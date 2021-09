La pioggia che sta colpendo la Sardegna, in particolare la parte nord orientale, ha creato i soliti disagi per allagamenti a Olbia dove sono state chiuse al transito alcune vie.

Super lavoro per le associazioni di Protezione Civile e Polizia Locale impegnate a gestire l’emergenza. Interdetti i due sottopassi di via Amba Alagi e via Escrivà dove l’acqua non consente il passaggio ai veicoli.

Acqua oltre il limite anche in via Sangallo, via Pinturicchio e alcune strade del quartiere Orgosoleddu. Segnalati diversi tombini saltati nelle ore più critiche come in zona Mare e Rocce. Chiusa anche via Mar Egeo mentre l’ingresso di Pittulongu di via Tramontana è stato transennato

Dalla Protezione Civile fanno sapere che la situazione, al momento, non presenta particolari criticità ma l’attenzione resta alta soprattutto lungo i corsi d’acqua sorvegliati costantemente e si attende il prossimo bollettino regionale delle ore 14:00.