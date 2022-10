È ufficiale: l’olbiese Susanna Cherchi (M5S) entra in Parlamento. Sono stati infatti completati i lavori dell’Ufficio centrale della Cassazione che ha definito la lista dei 245 eletti con il proporzionale alla Camera.

Per effetto della conferma dell’elezione di Alessandra Todde in Lombardia, la pentastellata olbiese è la nuova deputata che rappresenterà la Sardegna.

Laurea magistrale in geologia, Susanna Cherchi, 66 anni, ha insegnato matematica e scienze nelle scuole medie per trent’anni. È attualmente in pensione ma ha scritto di sé “ho tutto l’entusiasmo che potrebbe avere una ragazza”.