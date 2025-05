È morta all’età di 69 anni Marisa Careddu, architetto ed ex sindaca di Luras. Figura centrale nella vita amministrativa del paese, aveva ricoperto la carica per tre mandati, diventando un riferimento per la comunità.

Si è spenta ieri sera dopo un breve ricovero. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il centro gallurese. Conosciuta per la sua passione per la politica, ha legato il suo nome alla storia recente di Luras, contribuendo a definirne il volto amministrativo in anni complessi e decisivi.