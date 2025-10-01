Luogosanto 1 ottobre 2025 – Con la Basilica di Nostra Signora di Locusantu a fare da cornice, il borgo fondato dai francescani ha accolto la tappa inaugurale di “Noi Camminiamo in Sardegna”, il progetto dell’Assessorato regionale al Turismo che attraversa 53 comuni per promuovere i cammini e i borghi più autentici dell’Isola.

Giornalisti, influencer, camminatori e pellegrini hanno vissuto un’esperienza immersiva tra i vicoli di pietra e i boschi che incorniciano la Gallura, attraversando luoghi di culto legati alla Porta Santa e sentieri naturalistici. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione di un turismo lento ed esperienziale che il comune di Luogosanto porta avanti da oltre dieci anni.

“Il turismo esperienziale è diventato un volano economico – ha dichiarato il sindaco Agostino Pirredda –. Crescono presenze, residenti e attività ricettive”. L’assessore al Turismo Gian Paolo Occhioni ha ricordato le 22 chiese campestri come “patrimonio identitario e punti di riferimento di itinerari spirituali e culturali”.

Dal 1 al 4 ottobre i percorsi si snodano tra i santuari, i boschi e i siti archeologici della Gallura: dagli stazzi di Azzògana e Valdicorru fino al Palazzu di Baldu, dalla sughera monumentale di Crisciuléddu ai vigneti della Cantina Siddùra. Il 4 ottobre a Pula è prevista la chiusura con la camminata lungo il Cammino di Sant’Efisio.