OLBIA. Luisa Di Lorenzo è stata eletta coordinatore del TAG (Tavolo Associazioni Gallura). La riunione si è tenuta martedì 7 febbraio nella sede della Cisl.

La Di Lorenzo, 46 anni, appena rieletta segretaria generale della Cgil della Gallura, è stata nominata all’unanimità. Succede a Nino Seu, direttore di Confcommercio.

Negli anni, il Tag e la Di Lorenzo hanno sostenuto le iniziative imprenditoriali che hanno garantito alla Gallura benessere economico diffuso e rispetto dei diritti dei lavoratori: lo sviluppo del sistema alberghiero della Costa Smeralda, la crescita del settore nautico a Olbia, il radicamento delle storiche fabbriche della As do Mar e della Cerasarda sempre a Olbia, la crescita delle società dei servizi aeroportuali e portuali, le iniziative per lo sviluppo tecnologico come il Polo per l’innovazione tecnologica e la Zes (Zona economica speciale) a Olbia e il Consorzio Polo Universitario Olbia.

Durante la riunione di martedì scorso ciascun responsabile ha ribadito “la volontà di intensificare l’azione nei confronti delle Istituzioni locali e degli Organi di Governo della Regione Sardegna su tutte le tematiche condivise nelle quali esercitare al meglio una rappresentanza unitaria allo scopo e di ottenere maggior riconoscimento del proprio ruolo”.

Condividendo che una Gallura unita passa, anche, da una viabilità più sicura e rapida, un fronte di discussione aperto è quello che riguarda la strada Olbia Palau Santa Teresa.

L’azione del Tavolo partirà proprio da qui con la calendarizzazione di un sit-in di protesta rispetto alla mancata realizzazione di un’infrastruttura di importanza strategica.

Successivamente, il Tag aprirà un focus sulla continuità territoriale aerea, tema sul quale durante l’incontro sono emersi dubbi e perplessità sulla compagnia aerea che si è aggiudicata il bando sullo scalo di Olbia.