Luigi Porcu, storico portacolori della Podistica Amatori Olbia, ha vinto la medaglia d’oro nella categoria M70 del Campionato Europeo Trail Running, disputato domenica 19 settembre 2021 nelle montagne dolomitiche friulane.

L’inossidabile atleta olbiese, 70 anni compiuti nel maggio scorso, (da poco tempo tesserato anche per la Sardinia Smeralda Trail), era l’unico atleta sardo presente tra tutti i master in gara di ogni età, in una manifestazione che ha radunato runners di 20 nazioni europee.

Luigi Porcu ha completato i 43,500 Km del percorso (partenza e arrivo dal campo base di Tramonti di Sotto), con un dislivello complessivo di 1.800 metri, in 5h 20’, staccando il secondo classificato di una decina di minuti.

Il risultato del neocampione europeo è stato arricchito dalla conquista di una seconda maglia d’oro, quella a squadre, sempre nella categoria M70, avendo l’Italia sbaragliato la concorrenza degli altri partecipanti.

Luigi Porcu non è nuovo a guadagnare gli onori della ribalta, detenendo un palmares invidiabile: nella disciplina del trail, in cui si è affacciato solo negli ultimi anni, si era aggiudicato il titolo italiano di categoria (allora M65) nella durissima gara disputata nel 2019 nelle Dolomiti tra Trentino e Veneto, con arrivo a Valdagno.

Ancor prima Porcu si era reso protagonista nelle gare di fondo su strada, conquistando il titolo italiano di categoria nella maratona per due volte (M50 a Carpi e M60 a Bergamo), oltre a raggiungere numerosi podi nelle gare nazionali, nonché a laurearsi pluricampione sardo di maratona e mezza maratona; tra i risultati dell’atleta della P.A.O. da menzionare anche un eccellente sesto posto nella competizione mondiale di maratona M55 a Riccione.

Al rientro in Sardegna il neocampione europeo è stato accolto dall’affetto dei compagni di società e di tanti amici e appassionati che hanno voluto condividerne la gioia per il prestigioso successo.