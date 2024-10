OLBIA. La Carovana della Prevenzione ha fatto tappa in città. La giornata in piazza Terranova Pausania, primo appuntamento in Sardegna dell’evento targato Komen Italia in collaborazione con il Mater Olbia Hospital e i suoi specialisti, ha raccolto la partecipazione di oltre 50 donne che si sono sottoposte a screening senologico e ginecologico gratuito.

L’iniziativa dedicata alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili, alla quarta edizione in città, si inserisce nell’ambito di “Mater & Komen – Insieme per il nord Sardegna” e coinvolge la donne che non rientrano nei programmi di screening regionali.

“La nostra iniziativa nasce grazie a una collaborazione che portiamo avanti da diversi anni con il Mater – dichiara Beatrice Montagliani, referente Komen Italia -. Portiamo la prevenzione nei luoghi in cui arriva con maggiore difficoltà. Ogni anno ci sono 56mila nuovi casi di tumore del seno ma è importante ricordare che con una diagnosi precoce c’è il 90 per cento di possibilità di guarigione e cure meno invasive. L’appuntamento di oggi è sold out e siamo molto felici – prosegue Montagliani – che Olbia abbia risposto in modo molto positivo”.

All’interno dei due track di Komen sono state programmate visite ginecologiche ed ecografie transvaginali, mammografie per le donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 ed ecografie senologiche per chi ha meno di 40 anni.

“Sono stati recentemente pubblicati i dati dell’incidenza tumorale nel mondo – afferma Pierluigi Rinaldi, direttore del reparto di Radiologia del Mater Olbia -. In italia sono stati diffusi dall’OMS. Come dato emblematico emerge che sotto i 50 anni di età sta aumentando l’incidenza del tumore in generale e, primo fra tutti non solo nelle donne ma nella popolazione totale, quello al seno con un’incidenza di circa 37,7 casi ogni 100mila abitanti in un anno.

La fascia dello screening organizzato inizia esattamente tra i 49 e i 50 anni – aggiunge Rinaldi -. Questo ci fa capire che aggiungerci alle campagne di screening è fondamentale e il Mater Olbia si impegna per coadiuvare la Sanità pubblica”.

Dopo la Carovana della prevenzione, il prossimo 29 giugno Mater e Komen saranno insieme ancora una volta a Olbia per la Passeggiata in rosa che servirà per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi per la lotta ai tumori al seno.