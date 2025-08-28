Porto Cervo, 28 agosto 2025 – Dal 5 al 7 settembre la Costa Smeralda ospiterà la quarta edizione del Longevity Fest, primo festival al mondo dedicato al tema della longevità. Promosso dal Consorzio Costa Smeralda e ideato dal regista Pietro Mereu, l’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Sardegna e del comune di Arzachena, con Smeralda Holding partner principale.

Il festival ha l’obiettivo di unire divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, mettendo in dialogo esperti internazionali, comunità locali e tradizioni. Tra i protagonisti vi saranno alcuni dei massimi studiosi di Harvard. Il panel “Harvard meets Porto Cervo” vedrà l’intervento di Frank Hu, professore di nutrizione ed epidemiologia, che aprirà la rassegna con una lectio magistralis intitolata “Food as medicine for a longer, healthier life”.

Accanto a lui anche Immaculata De Vivo, docente di Medicina alla Harvard Medical School, che si concentrerà su epigenetica e longevità femminile. Tra i relatori italiani figurano Giovanni Scapagnini, esperto di invecchiamento cellulare, Giuseppe Passarino, genetista dell’Università della Calabria, e Gianni Pes, ricercatore dell’Università di Sassari e ideatore del concetto di Blue Zone, che dialogherà con Andrea Cabiddu di Agris Sardegna sulle proprietà nutraceutiche delle erbe locali.

Il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda sottolinea l’importanza della qualità della vita in Sardegna come risorsa da preservare, legata non solo all’ambiente ma anche ai legami sociali, alle tradizioni e alle produzioni alimentari.

Durante i tre giorni si affronteranno, inoltre, temi legati a intelligenza artificiale, start-up del settore benessere, cucina dei centenari e nuove frontiere della comunicazione. Il programma prevede inoltre proiezioni cinematografiche: tra queste “Arzachentos” di Pietro Mereu, “Climbing the Elixir” di Monica Dovarch e un estratto di “Finding the Blue”, nuovo lavoro di Mereu dedicato alla possibilità che Arzachena e Porto Cervo diventino una Blue Zone.

La serata finale, condotta da Barbara Carfagna, vedrà la consegna del Longevity Award 2025 al regista Pupi Avati, premiato per la continuità e la rilevanza della sua opera. I talk saranno moderati dalla giornalista Benedetta Rinaldi.

Il Longevity Fest ospiterà anche Coldiretti Sardegna con degustazioni a base di ingredienti tipici della dieta dei centenari, curate da Franca Cabras dell’agriturismo Murtaba. I ristoranti della Costa Smeralda proporranno per l’occasione un “menù della longevità”.