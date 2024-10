LONDRA. Un titolo in giapponese, “Shoganai”, un messaggio, quello dell’accettazione, che parla tutte le lingue del mondo e una copertina che sa di Sardegna. È il nuovo singolo, ritmi alternative r&b con sfumature tra il pop e il jazz, dell’olbiese Riccardo Meloni. Il brano è il primo di un ep di tre tracce.

“Il titolo non ha una traduzione in italiano – dice il musicista che da qualche anno vive a Londra -. Esprime il concetto che alcune cose non possono essere evitate. Affronta, in senso stretto, il tema della rabbia dopo la fine di una relazione per poi vivere, sia musicalmente che nelle parole, l’accettazione. Una speranza che riscalda quello che sicuramente sarà in futuro, senza poter pensare di cambiare ciò che è stato”.

Un pezzo in cui la nostalgia abbraccia la voglia di guardare avanti. “Ultimamente si vive nella paura del fallimento, molto più di prima, forse perché puntiamo tutti un po’ più in alto con i sogni – dice Meloni -. Non si cresce quando tutto va bene, si cresce quando impari a nuotare nei fallimenti, che sono normali e saranno tanti prima di trovare quel momento di soddisfazione. La felicità, quella vera per me, ha molto più impatto se arriva dopo un momento buio”.

Scritta insieme all’inglese Andrea Lindal, in arte Reya, ‘Shoganai’ è arricchita dai contributi di alcuni amici del musicista olbiese. “C’è anche un po’ della mia città nella canzone. La copertina è una foto che feci con la mia macchina fotografica a rullino a Pittulongu, mentre sopra la mia testa passava un aereo EasyJet. Quando ho sviluppato lo scatto ho pensato di usarlo”.

Le tracce dell’Ep, come spiega Riccardo Meloni, sono in qualche modo legate. “C’è un filo conduttore se ascoltate nell’ordine che ho scelto. Stanno proprio bene insieme. Due canzoni sono pronte e finite, e al momento sto registrando la traccia finale”.

E i progetti futuri? “Dopo tre anni dall’ultimo brano uscito, mi godo il tornare a pubblicare finalmente con molta meno ansia per i numeri. Tra il produrre progetti di altre persone o suonare la chitarra sia live che nei dischi di vari musicisti, al momento ho davvero tanto da fare”. Di seguito “Shoganai” ⬇️