Al Nespoli finisce 1 a 1, Olbia e Carrarese si dividono la posta in palio dopo una partita giocata su alti livelli, senza esclusione di colpi, con due squadre che praticano davvero un buon calcio. La Carrarese è sicuramente la migliore squadra vista finora ad Olbia, mette in evidenza un organico di prima fascia e può contare su un allenatore che pratica un gioco moderno ed essenziale.

La partita è vibrante fin dall’inizio, l’Olbia nel primo tempo mette alle corde la squadra toscana e passa in vantaggio con un colpo di testa di Nanni che raccoglie un cross spiovente dalla destra. I bianchi giocano il primo tempo a viso aperto, senza alcun timore verso la più quotata compagine toscana, esprimono un buon palleggio e si presentano diverse volte dalle parti del portiere Breza.

Nel secondo tempo invece viene fuori la potenza fisica e il gioco corale della Carrarese che alza il baricentro, chiude nella metà campo i Galluresi e dopo un buon possesso di palla giunge al pareggio, un risultato che alla fine accontenta entrambe le squadre.

Ma veniamo alla cronaca, la partita inizia con la squadra ospite che cerca di prendere in mano le redini del centrocampo, Occhiuzzi per l’occasione schiera una formazione inedita con La Rosa al posto di Brignani e Biancu nei panni di Contini, a centrocampo viene data continuità a Zanchetta che si sta rivelando una pedina fondamentale per lo schieramento olbiese, in attacco il solito Nanni a fare a sportellate con l’avversario di turno ed il mago Ragatzu che gli gira attorno.

Il primo squillo al 14° Emerson pennella un bel cross per la testa di Dessena, il portiere Breza ben appostato non ha difficoltà a parare ma questo è solo il primo avviso; infatti, tre minuti più tardi lancio lungo per Nanni che riesce a sfuggire alla marcatura del proprio avversario e calcia in corsa, la traversa però nega al sanmarinese la gioia del gol. L’appuntamento è solo rimandato di due minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Dessena, cross in area dove spunta la testa di Nanni che insacca e porta in vantaggio i padroni di casa.

L’Olbia sembra essersi sbloccata, Occhiuzzi ha preparato la partita lavorando molto sulla fase di possesso palla e infatti i bianchi mettono in luce un buon gioco facendo spesso girare palla da un reparto all’altro, poi al 22° è la volta di Biancu che dalla destra incrocia bene al volo ma la sfera attraversa l’area e passa vicino al palo.

Bisogna attendere il 43° per vedere il primo tiro in porta della Carrarese con Bernardotto che da fuori impegna Sposito chiamato a mettere la palla in angolo.

Nella fase finale del primo tempo si assiste al forcing della squadra toscana che racimola tre calci d’angolo e così dopo un minuto di recupero il sig. Restaldo- arbitro odierno – manda tutti a riposo.

Si riparte nel secondo tempo con la squadra di Dal Canto – allenatore della Carrarese – che non ci sta a perdere, chiede ai suoi intensità, alza il baricentro, si porta nella metà campo dell’Olbia e già in apertura di tempo Mercati dalla distanza impegna Sposito che anche in questa occasione si rifugia in angolo. Al 10° st è sempre Sposito chiamato ad una parata “salva partita” su colpo di testa da distanza ravvicinata.

Il gol arriva al 14° st con un cross dalla destra, Capello – ex di turno- appoggia al centro per Bernardotto che di piatto batte l’incolpevole Sposito e porta il risultato in pari.

La Carrarese nel secondo tempo impone il suo gioco, pressa alla ricerca del risultato pieno ma la squadra di Occhiuzzi fa buona guardia, non si spaventa, cerca di riprendere in mano il palleggio – arma vincente nel primo tempo – e quando può prova ad attaccare con delle ripartenze affidate alla corsa di Arboleda o ai piedi magici di Ragatzu, al 22° st è ancora il numero 10 olbiese che mette in area un ottimo pallone a cui Dessena arriva con una frazione di secondo in ritardo.

Poi è la volta di Ciccone che da fuori area lascia partire un missile terra-aria ma il bolide passa solo vicino al palo.

La gara prosegue con la squadra toscana in cerca del gol partita e con l’Olbia che senza grandi affanni controlla. Passa il tempo e arrivano le varie sostituzioni ma il risultato dopo cinque minuti di recupero rimane fissato sul 1-1.

Da notare ancora una volta il numero degli ammoniti tre per parte tra cui Dessena che non potrà giocare la prossima perché già diffidato.

Un risultato equo dirà Occhiuzzi, qualche recriminazione invece da parte di Dal Canto che avrebbe voluto i tre punti.

Formazioni.

Olbia: Sposito, La Rosa, Bellodi, Emerson©, Arboleda, Zanchetta (30° Zanchetta), Dessena, Sperotto (12° st Fabbri), Biancu (44° st brignani), Ragatzu, Nanni (44° Corti). A disp. Van Der Want, Brignani, Gabrielli, Fabbri, Secci, Incerti, Occhioni, Sanna, Corti, Babbi, Boganini, Contini, Sueva. Allenatore Roberto Occhiuzzi.

Carrarese: Breza, Imperiale, D’Ambrosio, Pelagatti, Cicconi, Della Latta©, Mercati (19° st Schiavi), Palmieri (25° st Bozhanaj), Grassini, Capello, Bernardotto(40°st Energe). A disp. Rovida, Satalino, Folino, Bozhanaj, Marino, Schiavi, Energe, Coccia, Frey. Allenatore Alessandro Dal Canto.

Arbitro. Gabriele Restaldo di Ivrea

Reti: 19° Nanni (O), 10 st Bernardotto (C )

Ammoniti: Nanni (O), Della Latta ( C ), Schiavi (C ), Dessena (O), Brignani (O) Cicconi (C ).

Calci d’angolo: 11 a 4 per la Carrarese

