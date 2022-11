OLBIA. Il giorno prima della partita con la Carrarese mister Occhiuzzi si presenta alla conferenza stampa molto sereno e consapevole dei passi in avanti fatti dalla squadra in quest’ultimo scorcio di stagione. La gara di domani sarà molto insidiosa ed è per questo che in settimana è stato fatto un lavoro importante sui dettagli prendendo spunto dalle disattenzioni di domenica scorsa che alla fine sono costati 2 punti.

Mister Occhiuzzi rimane fiducioso: “abbiamo trovato i nostri equilibri, oggi la squadra ha una mentalità diversa” e per questo sarà importante non trascurare i particolari come la barriera di domenica scorsa che ha consentito al San Donato di portarsi in vantaggio. Per cui la parola d’ordine sarà mantenere alta l’attenzione.

La Carrarese viene da una sconfitta non preventivata (0 a 2 con la Fiorenzuola) e per questo giocherà con il coltello tra i denti. All’Olbia invece oltre agli squalificati Contini, Emerson e Minala, mancheranno anche gli infortunati Zanchetta, Nanni, Secci e Palesi. Sarà un confronto dove servirà vincere i tanti duelli che ci saranno in campo ma rabbia e voglia di rifarsi sono gli stati d’animo che in questo momento vivono i giocatori in casacca bianca.

Non è mancato un accenno alla personalità che occorre in gare simili ed un riferimento è stato fatto a Ernesto Truddaiu, indimenticato centrale dell’Olbia ma anche a Luca La Rosa che per Occhiuzzi rappresenta “il punto di riferimento in campo e fuori dal campo”.

Premesso che a questo punto del campionato la classifica riflette i valori messi in gioco, il coach bianco, pur senza ricorrere ad alibi, è convinto che alla squadra manchino i due punti di domenica scorsa e quelli persi nella gara contro la Vis Pesaro. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per rientrare dalla Toscana con un risultato positivo.