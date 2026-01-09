Loiri Porto San Paolo 9 gennaio 2025 – Il Comune cresce ancora e chiude il 2025 con un incremento demografico in controtendenza rispetto al calo registrato nel resto della Sardegna. Tra i dati più rilevanti c’è la mobilità interna: da Olbia arrivano 68 nuovi ingressi nell’arco dell’anno.

Al 31 dicembre 2025 la popolazione residente è pari a 3.974 persone. Il dato segna un aumento di 93 unità rispetto al 31 dicembre 2024, quando i residenti erano 3.881. La popolazione è composta da 2.015 maschi e 1.959 femmine.

Nel corso del 2025 si contano 232 nuovi residenti a fronte di 95 cancellazioni, con un saldo migratorio nettamente positivo. Il saldo naturale registra 27 nati e 33 deceduti.

Sul fronte della provenienza, circa il 70% dei nuovi ingressi arriva da altri comuni della Sardegna. Il restante 30% proviene da altre regioni italiane o dall’estero. Tra i nuovi arrivi si registrano 30 residenti stranieri. Dopo Olbia, il comune con il maggior numero di nuovi ingressi è Nuoro con 10, seguiti da altri centri sardi con numeri inferiori.

“I dati demografici del 2025 raccontano un Comune vivo e attrattivo, capace di offrire qualità della vita, servizi e opportunità – dichiara il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai –. In un momento storico in cui gran parte della Sardegna continua a fare i conti con lo spopolamento, il nostro territorio dimostra che politiche attente, investimenti mirati e una visione di sviluppo sostenibile possono davvero fare la differenza”.

Per il primo cittadino “Si tratta di un risultato che non nasce per caso ma che è frutto di un lavoro costruito nel tempo dall’amministrazione comunale insieme alla comunità, con l’obiettivo di rendere Loiri Porto San Paolo un luogo in cui scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro”.

Il Comune annuncia la prosecuzione degli investimenti su servizi, infrastrutture e politiche sociali con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita e rafforzare l’attrattività del territorio.