Loiri Porto San Paolo 9 agosto 2025 – Il comune di Loiri Porto San Paolo ha avviato il progetto “Loiri Porto San Paolo cardioprotetta” con l’installazione di otto defibrillatori in punti strategici del territorio, inclusi edifici pubblici, impianti sportivi e spiagge.

Gli apparecchi sono stati posizionati al palazzo comunale di Loiri, presso la delegazione comunale di Porto San Paolo, nei campi da padel comunali, nella piazzetta San Paolo (nel portico dell’AQA21), in due punti della spiaggia di Porto Taverna (12.1 e Giorgia beach) e nei campi sportivi di Loiri e Porto San Paolo. L’iniziativa mira a potenziare la rete DAE regionale e a garantire interventi tempestivi in caso di emergenza, soprattutto durante la stagione estiva.

A sostegno del progetto, l’amministrazione ha organizzato due corsi BLSD per operatore DAE, aperti a tutti i cittadini e realizzati in collaborazione con i Servizi Sanitari Soccorso Sardegna. I corsi si terranno il 13 settembre prossimo a Loiri e il 20 settembre a Porto San Paolo, entrambi dalle 8:30 alle 13:00.