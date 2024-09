LOIRI. Verrà presentato venerdì 13 settembre, alle 19.30, presso l’aula consiliare del comune di Loiri, in viale Dante, il libro della fotografa molisana Caterina Notte “La caduta dell’osservatore nella pratica della debolezza – The fall of the observer in the practice of weakness”. Patrizia Desole, presidente di Prospettiva Donna, dialogherà con l’autrice.

Caterina Notte affronta le infinite possibili fragilità del corpo femminile e le riscrive all’interno di una più ampia riflessione sul controllo, sulla sorveglianza interna ed esterna del corpo contemporaneo e sulla resistenza come atto necessario per preservare la propria esistenza.

Il volume raccoglie una selezione delle opere del ciclo fotografico “Predator”, iniziato nel 2010 proprio in Sardegna con quattro bambine e un furgoncino azzurro e che ancora oggi continua in Italia e all’estero. Include anche testi e conversazioni tra l’artista e 14 studiosi internazionali (Sandro Orlandi Stagl, Laurie Ann Paul, David Le Breton, Luca Panaro, Chiara Marletto, Moira Chiodini, Gianluigi Ricuperati, Don Kalb, Atreyee Sen, Ambra Patarini, Massimo Temporelli, Sandro Sproccati, Simona Chiodo, Linda Bertelli).

L’evento rappresenta un’occasione di riflessione e confronto sul tema della debolezza, della libertà e della scelta, offrendo spunti di discussione per gli appassionati di arte e fotografia, nonché per chi è interessato a tematiche attuali, etiche e sociali.