Tempio 19 settembre 2025 – Domenica 21 settembre si inaugura a Vallicciola il nuovo sentiero d’arte del progetto Acquamontana. “Lungo la Via dell’Acqua”, un percorso di 11 opere site-specific tra natura e paesaggio del Limbara, verrà presentato ufficialmente durante un trekking in compagnia degli artisti.

Unire il piacere del cammino all’emozione dell’arte, attraversando paesaggi incontaminati e lasciandosi sorprendere da installazioni artistiche immerse nella natura. È questa l’idea che anima il nuovo sentiero dell’arte, che verrà ufficialmente inaugurato a Valliciola domenica 21 settembre “Lungo la via dell’acqua”, uno dei percorsi più suggestivi del nostro territorio montano.

L’iniziativa, promossa dal CEAS Tempio in collaborazione con il Museo Organica, è stata realizzata dal Comune di Tempio Pausania con il supporto della Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente e della rete INFEAS, e con la preziosa collaborazione di Agenzia Forestas, ENAS – Ente Acque della Sardegna e Scuola Civica di Musica di Tempio, Aggius e Bortigiadas. Rappresenta un progetto di valorizzazione ambientale e culturale che intende offrire un’esperienza di trekking unica nel suo genere, dove ogni passo diventa occasione di scoperta – non solo naturale, ma anche estetica e riflessiva.

Il percorso, accessibile a tutti e pensato anche per famiglie e camminatori non esperti, si snoda tra boschi, sorgenti e scorci panoramici, punteggiato da opere d’arte contemporanea realizzate da diversi artisti. Le installazioni, pensate in dialogo con il paesaggio, riflettono il tema dell’acqua, elemento guida dell’intero itinerario e simbolo di vita, trasformazione e memoria.

“L’obiettivo è far dialogare l’ambiente con l’arte – spiegano gli organizzatori – creando un sentiero che non sia solo da percorrere, ma da vivere. Ogni opera lungo il tragitto invita alla sosta, alla contemplazione, alla connessione con il luogo”.

Nel corso dell’inaugurazione sarà possibile visitare le opere attraverso un trekking a piedi di circa 6 km, con partenza alle ore 9:00 da Vallicciola e arrivo al Passo del Limbara. Il percorso sarà condotto da una guida ambientale e, lungo il cammino, saranno presenti gli artisti che racconteranno le proprie opere, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per conoscerle attraverso il racconto diretto dei loro autori. (Posti limitati su prenotazione: 339 590 6900).

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare le opere su prenotazione. Per tutto il giorno al Museo Organica nel Bosco di Curadureddu sarà possibile visitare la collezione di maquette, schizzi, modellini in scala delle opere installate a Vallicciola, oltre alle mostre attualmente in corso (“Storia di un albero” del collettivo Flatform e “Like a leaf” dell’illustratore Toni Demuro).

Con questo progetto, la montagna si trasforma in un museo a cielo aperto, offrendo a escursionisti, turisti e abitanti del luogo un’occasione per riscoprire il paesaggio con occhi nuovi, in un intreccio di passi, silenzi e visioni artistiche.