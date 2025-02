Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata oggi, giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 11:54 nella zona di Berchidda. L’epicentro è stato localizzato a circa 5 chilometri dal centro abitato, a una profondità di 10 chilometri, tra Berchidda e Monti. L’evento è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 125. Secondo il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, la scossa non è stata percepita dalla popolazione.

L’ultima scossa di terremoto registrata in Sardegna prima di quella odierna risale al 2 febbraio 2025. In quell’occasione, un sisma di magnitudo 2.5 è stato rilevato al largo della costa della Gallura, nel Tirreno centrale, a una profondità di 10 chilometri. Anche quel terremoto non è stato percepito dalla popolazione