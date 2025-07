OLBIA 22 luglio 2025 – Sbarca anche a Olbia il format ottico che sta rivoluzionando il modo di indossare gli occhiali: LENXAR, il primo store in Italia dedicato agli occhiali con clip magnetica, inaugura il suo nuovo punto vendita in viale Aldo Moro 355.

L’apertura ufficiale è fissata per venerdì 25 luglio alle ore 10.00, con una giornata speciale dedicata ai clienti: in regalo le lenti progressive di ultima generazione a chi acquisterà i propri occhiali nel giorno dell’inaugurazione.

E per chi non necessita di lenti progressive? Sarà la montatura in omaggio, scegliendo tra una selezione di modelli in esposizione.

Dopo il successo del primo Corner Shop LENXAR presso il Centro Commerciale Le Vele Millennium di Quartucciu e dello store di Carbonia, il brand amplia la sua presenza in Sardegna scegliendo Olbia come nuovo punto strategico per il nord dell’isola. La mission è chiara: offrire soluzioni visive innovative, personalizzate e immediate, con un approccio moderno e tecnologico al mondo dell’ottica.

Tra i servizi distintivi dello store:

occhiali da vista pronti in un’ora, grazie a un laboratorio interno perfettamente attrezzato;

analisi visiva gratuita effettuata direttamente in negozio da ottici specializzati;

una linea esclusiva di occhiali con clip magnetica, che permette di trasformare gli occhiali da vista in occhiali da sole con un semplice gesto, grazie a una clip sottile e integrata nel design.

LENXAR si propone non solo come un negozio di ottica, ma come un vero concept store esperienziale, dove stile, funzionalità e tecnologia si incontrano per migliorare concretamente la vita visiva delle persone.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza olbiese: venerdì 5 luglio sarà l’occasione perfetta per scoprire questa nuova realtà e approfittare di un’offerta valida solo per il giorno dell’apertura.

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale: www.lenxar.it

Viale Aldo Moro 355 • OLBIA