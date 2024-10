SAN PANTALEO. Celebrare la musica che unisce e mette in comunicazione stili differenti attraverso una nuova produzione targata Ensemble Laborintus nata da un’idea del maestro Gabriele Verdinelli. “New Song”, il quarto appuntamento del Sound, Stone & Soul Festival, è in programma mercoledì 17 luglio alle 22:00, in piazzale via Molise nella suggestiva cornice di San Pantaleo.

La serata. Sul palco, in un concerto gratuito per il pubblico, si esibiranno Marta Raviglia (voce), Simone Sassu (tastiere), Angelo Vargiu (clarinetto), Stefano Alivesi (chitarre), Lorenzo Sabattini (basso e contrabbasso) e Jacopo Careddu (percussioni). Il progetto, che contiene uno speciale tributo a Dante Alighieri, è costituito da una raccolta antologica di numerosi testi scritti da: Domenico Canu, Nicolò Cottu, Claudia Crabuzza, Grazia Di Michele, Carlo Doneddu, Pietro Dossena, Michele Pio Ledda, Daniele Manca, Gino Marielli, Paolo Pessina, Marco Piras, Marcello Pusceddu, Silvia Ruiu, Fabio Sanna, Graziano Solinas, Pieranna Spezziga, Mariano Tedde, Angelo Vargiu, Paolo Vergiu, Gabriele Verdinelli e Zaira Zingone. Per vivere un’esperienza completa e immersiva, gli organizzatori hanno pensato di proporre al pubblico, al costo di due euro, un libretto con quattordici opere originali che verranno eseguite durante la serata.

Assaggi di vino. Per questo appuntamento ritorna protagonista la Tenuta Muscazega di Luras che a partire dalle 19:30 offrirà “assaggi di vino” ai partecipanti. La cantina, che nasce nel cuore della Gallura, esprime attraverso i suoi vini il forte legame con il territorio.

Dopo “New Song”, il Festival proseguirà l’11 settembre con “Mina ritratta in bianco e nero”, un omaggio alla Tigre di Cremona con Rita Casiddu e l’Ensemble Laborintus.

Il “Sound, Stone & Soul Festival” è organizzato dal Circolo musicale Laborintus di Sassari, da quarant’anni impegnato nel promuovere eventi originali e di rilievo tra cultura e musica in tutta l’Isola, insieme al Consorzio Turistico di San Pantaleo. Il Festival è finanziato anche dalla Fondazione di Sardegna, dalla Regione Sardegna e gode del patrocinio del Comune di Olbia e della Confcommercio Nord Sardegna. Rientra inoltre nella rete degli eventi promossi e finanziati dal progetto “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari. Collabora alla manifestazione anche la società Alberea che, impegnata da anni per arginare l’emergenza climatica, in occasione della manifestazione garantisce la piantumazione di venti alberi del “bosco Laborintus” nel comune di Olbia. Si consiglia di parcheggiare l’auto all’ingresso del borgo.