Il terzo appuntamento del Talent Day, organizzato da Fipe e Confcommercio Nord Sardegna, ospitato quest’anno dall’Ipsar “Costa Smeralda” di Arzachena, ha permesso l’incontro fra domanda e offerta, con numerose aziende del territorio che hanno realizzato dei colloqui con studenti e giovani in cerca di occupazione.

La giornata è iniziata con il convegno “I pubblici esercizi per il futuro”, in cui sono state analizzate e discusse le nuove dinamiche del mondo del lavoro in ambito turistico, da sessant’anni il settore trainante dell’economia del territorio gallurese.

“L’incontro tra domanda e offerta è fondamentale – afferma il dirigente scolastico dell’Ipsar “Costa Smeralda” Antonello Pannella – così come quello tra passione e impegno per arrivare al successo”.

Un concetto ribadito anche dal vicesindaco di Arzachena Cristina Usai: “È necessario lavorare sodo per ottenere degli obiettivi – dichiara la neoconsigliera regionale – e non bisogna aver paura di intraprendere nuovi percorsi di studio e lavoro”.

Il tema del lavoro è il filo conduttore dell’intervento di Giacomo del Chiappa, professore di marketing turistico della facoltà di economia dell’Università di Sassari. Del Chiappa focalizza l’attenzione sull’importanza di fare un lavoro che piace. “Lo stipendio non è sempre così importante come ci piace pensare – afferma con schiettezza il professore rivolgendosi agli studenti – è importante invece cercare di scegliere un lavoro che piace, perché la percentuale di sacrifici sarà più bassa”.

Nel pomeriggio 25 aziende del settore ristorazione e ricettivo hanno incontrato oltre 60 studenti dell’istituto alberghiero smeraldino e della sede di Budoni, con una partecipazione che ha soddisfatto ampiamente gli organizzatori.

“Siamo molto contenti dei risultati del Talent Day 2024 – afferma Nino Seu, direttore di Confcommercio Nord Sardegna -. La scelta di coinvolgere l’Ipsar “Costa Smeralda” si è rivelata vincente, perché ha permesso di raggiungere appieno, e ancor di più rispetto alle precedenti edizioni, l’obiettivo di far incontrare aziende e persone alla ricerca di lavoro”.

Soddisfazione che traspare anche dalle parole di Alessandro Carta, presidente di Confcommercio Territoriale Arzachena, che con entusiasmo ha voluto portare il Talent Day nel centro smeraldino, dopo le prima due edizioni organizzate ad Olbia. “Ringrazio il dirigente scolastico che da subito ha accolto la richiesta di confronto e l’amministrazione comunale di Arzachena che ha sposato l’idea di accogliere il Talent Day” – sostiene Carta – siamo già al lavoro per futuri appuntamenti da promuovere, in un territorio che deve far emergere sempre di più il ruolo attivo e strategico di Arzachena”.