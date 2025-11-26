Olbia 26 novembre 2025 – Il comune di Olbia conferma l’arrivo di Lazza per il Capodanno 2025. Il sindaco Settimo Nizzi l’assessore al turismo Marco Balata, hanno annunciato che l’artista salirà sul palco dopo la mezzanotte, completando una serata che vedrà, prima della mezzanotte, l’esibizione di Marco Mengoni.

«Portare un artista del calibro di Lazza nella nostra città per la notte di Capodanno è un segnale forte – dichiara il primo cittadino -. Olbia vuole essere protagonista della scena culturale e musicale. Sarà un evento che unirà cittadini e turisti in una grande festa di musica. Il modo migliore per inaugurare il nuovo anno»

Per Marco Balata «questo concerto rappresenta una straordinaria occasione di promozione per Olbia. L’arrivo di Lazza farà felici tanti giovani. L’artista è reduce da successi internazionali e da palcoscenici prestigiosi come San Siro e darà visibilità alla nostra città contribuendo ad attrarre visitatori da tutta la Sardegna e oltre».

Con un palmarès che conta un disco di diamante, oltre cento dischi di platino e numerosi dischi d’oro, Lazza si è consolidato come figura centrale della scena contemporanea. Con il progetto Locura Jam + Opera ha rilanciato il successo di Locura, certificato quintuplo disco di platino, presentandolo in una doppia versione con live band e orchestra. Anche il tour del 2025 ha confermato la sua forza richiamando il pubblico nei principali palasport e segnando il debutto allo stadio San Siro. L’artista ha poi portato la sua musica nelle capitali europee, rafforzando ulteriormente il suo percorso internazionale.

