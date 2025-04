Chi cerca lavoro in Gallura può contare su un elenco variegato di offerte pubblicate sul portale regionale Sardegna Lavoro. Le candidature vanno inoltrate digitalmente accedendo al sito con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS). È fondamentale mantenere aggiornato il curriculum per essere visibili alle aziende. Per chiarimenti o assistenza, è possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego (CPI) competenti per territorio. Di seguito le opportunità attualmente attive, in ordine alfabetico per località:

AGGIUS

Elenco provvisorio pubblicato: cantiere comunale CPI competente: Tempio Pausania

ARZACHENA

2 consegnatari

1 receptionist

1 operatore di lavanderia o addetto alla pulizia di interni (legge 68/99 art. 1 e 8) – contratto a tempo determinato (oltre 6 mesi)

2 facchini / camerieri ai piani – sede Baja Sardinia (legge 68/99 art. 1 e 8) – contratto a tempo determinato (7 mesi)

Graduatoria pubblicata: cantiere comunale CPI competenti: Olbia e Tempio Pausania

BUDONI

25 animatori turistici / contattisti sportivi / responsabili area fitness – contratto a tempo determinato

Graduatoria pubblicata: cantiere comunale CPI competente: Olbia

OLBIA

1 portiere di azienda

1 addetto alla pulizia negli stabili

1 operatore fast food (legge 68/99 art. 18) – contratto a tempo indeterminato

1 impiegato logistico (legge 68/99 art. 18) – contratto a tempo indeterminato

1 operaio addetto al carico e scarico merci (legge 68/99 art. 18) – contratto a tempo determinato (12 mesi)

Elenchi ammessi: 1 addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti 1 operaio manutentore CPI competente: Olbia



PALAU

1 gommista – contratto a tempo determinato

Graduatoria pubblicata: cantiere comunale CPI competente: Olbia, sede decentrata di Palau

SAN TEODORO