Olbia 12 dicembre 2025 – Si tiene questa mattina, alle 9:30, al Museo Archeologico di Olbia l’incontro di premiazione del Concorso di poesia e prosa “Lavoro e cittadinanza”, edizione 2025, dedicato alla memoria di Gigi Bonfanti. L’iniziativa è promossa da Anteas Sardegna in collaborazione con Cisl, Fnp e Ial Sardegna.

Al centro dell’appuntamento la consegna dei premi e degli attestati ai vincitori del concorso, preceduta dagli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni promotrici. Intervengono Paolo Cuscusa, Pier Luigi Ledda, Sabrina Serra, Giuseppe Meloni, Camilla Soru, Mimmo Contu, Giuseppe De Biase, Stefano Mastrovincenzo, Roberto Pezzani e Ignazio Ganga. L’incontro è presentato da Clara Farina e Maria Pintore.

Nel corso della mattinata viene inoltre segnalata la disponibilità della pubblicazione edita dalla Soter editrice che raccoglie i lavori dell’edizione 2025. Al termine dell’iniziativa è previsto un buffet all’Hotel President.